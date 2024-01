Saúde investe em equipamentos de alta tecnologia para cirurgias

O Espírito Santo ganha um reforço importante para os Centros Cirúrgicos dos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), adquiriu 20 unidades de Torre de Videocirurgia, equipamento de alta tecnologia que auxilia na maior precisão dos procedimentos.

Com investimento de R$ 7.410.000,00, a Torre de Vídeocirurgia é uma plataforma de vídeo para cirurgia minimamente invasiva. A aquisição vai contemplar as unidades hospitalares da rede própria estadual e geridos por Organizações Sociais (OS).

De acordo com o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino, os novos equipamentos chegam para reforçar o investimento do Governo do Estado no parque tecnológico das unidades hospitalares.

“São equipamentos de alta tecnologia que trarão muitos benefícios aos usuários do SUS e à gestão das unidades, e fazem parte dos mais de R$ 22 milhões que o Governo do Estado investiu ao longo de 2023 em equipamentos e ambulâncias, que auxiliam no desenvolvimento do parque tecnológico dos nossos hospitais para ampliarmos a eficiência na assistência”, destacou Marino.

Entre os benefícios que as Torres de Vídeocirurgia trazem para o dia a dia dos centros cirúrgicos, têm-se a possibilidade de oferecer maior quantitativo de procedimentos invasivos, aumentando a segurança dos procedimentos e contribuindo com a redução do tempo de recuperação pós-cirúrgico do paciente. Além disso, os equipamentos podem ser utilizados por especialistas em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, ginecologia, urologia, entre outros.

Hospitais contemplados

As entregas tiveram início na última semana. Ao todo 11 hospitais serão contemplados, são eles: Hospital Estadual Dório Silva e Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra; Hospital Estadual de Vila Velha e Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha; Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória; Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina; Hospital Estadual Roberto Arnizauth Silvares, em São Mateus; Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco; Hospital Estadual João dos Santos Neves, Baixo Guandu; Hospital Estadual São José do Calçado; e Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro.

Investimento de mais de R$22 milhões

Ao longo de 2023, a Secretaria da Saúde, por meio da Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde, investiu R$ 22.323.612,31 na aquisição de equipamentos e ambulâncias.

Foram 3.579 equipamentos médicos hospitalares entre cuffometro, camas hospitalares, poltronas hospitalares, arco cirúrgico, bisturis elétricos, equipamentos de vídeocirurgia, instrumentais cirúrgicos, suporte de soro.

Além disso, foram entregues nove ambulâncias de suporte básico para garantir aos pacientes as condições adequadas para a remoção necessária à realização de consultas, exames, transferências e procedimentos dos pacientes.

Além das unidades hospitalares já mencionadas, os demais equipamentos também contemplaram os hospitais estaduais Infantil Nossa Senhora da Glória (HINS) e de Atenção Clínica (HEAC), além do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES), Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) e do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (HEMOES).

Foto: Divulgação Governo do ES