Sol atrapalha visibilidade e motorista bate contra poste em Itapemirim

Uma mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o carro em que ela estava bater contra um poste na Rodovia ES 060, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local, a equipe identificou o veículo, a condutora e dois passageiros. Uma passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro. O Corpo de Bombeiros prestou apoio no atendimento das vítimas.

Entretanto, a condutora informou aos militares que trafegava pela rodovia do Penedo, quando teve seus olhos ofuscados pelo sol, que estava se pondo. Devido ao fato, ela perdeu o controle e o carro se chocou contra o poste. Ela não se feriu.

O outro passageiro foi assistido pelo Samu no local e não precisou ser socorrido.