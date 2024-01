Sol entre nuvens e pancadas de chuva. Confira a previsão do tempo

Fim de semana chegou e claro, antes de sair de casa melhor conferir a previsão do tempo. O sábado será de sol entre nuvens e pancadas de chuva no Sul do Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Hoje o sol será predominante na área sudoeste e não há previsão de chuva nas demais áreas.

Já no litoral a previsão do tempo é de vento moderado. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima é de 25 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas a mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Aliás, o tempo segue instável em alguns trechos do Espírito Santo. A combinação entre calor e umidade irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, a partir da tarde, no trecho sudoeste do Estado. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. Já na capital Vitória a mínima é de 24 °C e a máxima de 36 °C.

Do mesmo modo na Região Serrana, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Por fim na Região Norte, a previsão do tempo é de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.