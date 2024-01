Trégua no calor? Frente fria se aproxima e chuva volta ao ES

Os capixabas terão uma trégua no calor intenso nos próximos dias. Uma frente fria se aproxima e um grande volume de chuva volta a atingir o Estado a partir da próxima segunda-feira (22).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva vai atingir o Rio de Janeiro, Leste de São Paulo, Centro-sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira.

A partir de segunda-feira (22), grandes volumes também podem afetar o Espírito Santo, Sul da Bahia, Centro-norte de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

O alerta para o aumento da convergência de umidade na camada média/baixa da atmosfera sobre o leste da Região Sudeste. Isso devido à intensificação de uma área de baixa pressão, que vai dar origem a uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.

Este padrão atmosférico, aliado ao comportamento dos ventos em altos níveis e às temperaturas elevadas na região, vai potencializar a instabilidade, entre sábado (20) e domingo (21). Principalmente, sobre o leste de São Paulo, sul, Zona da Mata e centro (incluindo a capital e Região Metropolitana) de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (22), as chuvas intensas, com acumulados diários significativos, devem se concentrar entre o Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A situação será monitorada com a atualização dos modelos numéricos de previsão de tempo nos próximos dias.