Suspeito foge após assaltar e apontar arma para vítimas em Muqui

Duas pessoas foram rendidas e tiveram seus pertences levados por criminosos durante um assalto a mão armada, na madrugada desta quinta-feira (11), no centro de Muqui.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que estavam conversando quando foram surpreendidas por dois suspeitos em uma moto. As vítimas disseram ainda que o condutor ficou na moto, enquanto o carona anunciou o assalto com um revólver.

No assalto, os criminosos levaram a bolsa da vítima. Segudo ela, na bolsa estavam o celular, dinheiro, documentos, além de outros pertences. Além disso, a mochila da outra vítima também foi levada, juntamente com o celular e outros pertences.

Entretanto, os militares tiveram acesso a câmera de segurança de um comércio e puderam visualizar que, por volta das 1h05, os suspeitos passar na Rua Vieira Machado em uma moto. Quando avistam as vítimas, eles aproximam das vítimas e realizam o assalto.

“O condutor usava uma blusa de cor escura, de mangas compridas com capuz e o passageiro blusa branca de mangas curtas e listradas, e bermuda escura e chinelos. Eles estavam de capacete, dificultando a identificação”, disse os militares.

Diante disso, os policiais realizaram buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato.