Suspeito procurado pela polícia é preso com arma de fogo no ES

Na noite da última segunda feira (1), a ação dos militares do 6º Batalhão resultou na prisão de um suspeito procurado pela polícia e na apreensão de uma pistola no bairro Planalto Serrano Bloco B, na Serra.

Leia também: Sem mortes! Cidade do Sul do ES não registra homicídio há mais de um ano

De acordo com a Polícia Militar (PM), as equipes da Força Tática avistaram e identificaram o suspeito procurado por sua participação em diversos crimes na região. Ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi prontamente acompanhado e detido.

Em sua posse, os policiais encontraram uma pistola Glock 9mm carregada, juntamente com quatro carregadores adicionais e munições.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de plantão no município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.