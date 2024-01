Susto! Após imprevisto, prédio administrativo de Vargem Alta é evacuado

Funcionários da administração pública de um prédio em Vargem Alta passaram por um susto na tarde desta quarta-feira (24).

O prédio administrativo, onde funcionam os setores de licitação, contabilidade, convênios, Recursos Humanos e Tributação sofreu um imprevisto. Um cano de água rompeu por baixo de um determinado local da estrutura, ocasionando algumas rachaduras horizontais de um lado ao outro no piso.

De acordo com Eliane Turini, secretária municipal de gabinete, houve uma evacuação de emergência por precaução a fim de resguardar a integridade física dos servidores que trabalham naqueles setores.

Ela ressaltou também que o município vem sendo acometido com fortes chuvas desde o final de dezembro.

“Já foi, inclusive, publicado decreto declarando emergência em diversas localidades desde o início deste mês”, declarou.

Assim, se iniciou um processo erosivo do solo, que cedeu, em parte. “Somado a isso, houve o rompimento do cano de água e desta forma, as rachaduras na estrutura do prédio. Porém, será emitido laudo pela Defesa Civil relatando e pormenorizando as causas do ocorrido.” Explicou a secretária.

Apesar do laudo, o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, realizou uma avalização e constatou não haver danos estruturais, nem qualquer risco iminente.

Por esse motivo, o expediente no prédio evacuado em Vargem Alta, retorna ao funcionamento normal nesta quinta-feira (25).