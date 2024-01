Tempo segue firme e temperaturas sobem neste terça (16) no ES

A terça-feira (16) será com o tempo estável em todo o Espírito Santo, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. As temperaturas seguem elevadas, em todas as regiões. Vento moderado no litoral sul.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas elevadas. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Altas temperaturas em toda a região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.