Temporal no ES: casas alagadas e queda de árvores em Vargem Alta

O forte temporal que atinge o Espírito Santo nos últimos dias tem deixado os moradores do Sul do Estado bastante preocupados. Segundo a coordenadora da Defesa Civil de Vargem Alta, Suzana Dona Gaburo, as fortes chuvas causaram transtornos em vários pontos do município.

Leia também: Chuva no Sul do ES: água invade casas em Mimoso do Sul

“Nas fortes chuvas que atingiram o município, houve registros de casas alagadas devido aos bueiros entupidos na comunidade de Vila Maria e queda de árvores na comunidade do Ayd no sábado à noite. Aliás, teve também algumas queda de árvores na saída de Vargem Alta, no trevo de Prosperidade”, contou Suzana.

Além disso, por conta das fortes chuvas, Suzana disse que muitas comunidades do município estão sem energia elétrica desde sábado. “Muitas comunidades estão sem energia. Comunidade de Departamento, de Capivara, de Guiomar. Alguns locais estão sem energia elétrica desde sábado”, ressaltou.

De acordo com o Boletim da Defesa Civil Estadual, o cenário médio da previsão probabilística de chuva para os próximos sete dias indica acumulados superioes 100 mm para o extremo-sudoeste do estado.