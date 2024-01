Tráfico de drogas: irmãos são presos e arma apreendida em Mimoso do Sul

A Polícia Militar (PM), apreendeu drogas, arma, dinheiros e rádios comunicadores, na última quarta-feira (4), após receberem denúncias de que dois irmãos estariam realizando comércio de drogas na localidade de Alto Farol, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PM, após as informações, os militares e K9 foram até o endereço, onde foi encontrado dois rádios comunicadores, uma munição calibre .38, três cartuchos de munição .32, dois cartuchos de munição .36, uma espingarda com cabo de madeira .36, quatro buchas de maconha, uma porção de crack, dois papelotes de cocaína, 24 pinos de cocaína e R$ 1045,00 em espécie.

Portanto, o suspeito e os materiais apreendidos foram conduzidos até a 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim, onde foram entregues à autoridade competente.