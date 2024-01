Caixas de som apreendidas durante réveillon no litoral Sul do ES

A fiscalização durante o réveillon de 2023 nas praias do litoral Sul do Espírito Santo deu resultado. Em Marataízes, a Guarda Civil Municipal (GCM), juntamente com a Polícia Militar (PM), recolheram 19 caixas de som apreendidas nas praias que estavam em desacordo com a lei.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública de Marataízes, Weliton da Silva, o réveillon foi tranquilo e a fiscalização apresentou ótimos resultados. “Réveillon graças a Deus foi tranquilo. Guarda Municipal em peso na rua, com apoio da Polícia Militar. Tivemos apenas 19 caixinhas de som portatil recolhidas devido ao decreto. Fora isso, foi super tranquilo”, disse.

Já em Presidente Kennedy, segundo o secretário Municipal de Segurança Pública, capitão Tadeu, o policiamento nas praias fez com que a fiscalização ocorresse dentro da normalidade. “O Réveillon transcorreu dentro da normalidade. A Guarda Municipal não registrou ocorrências com pessoas detidas ou material apreendido. Os eventos nas Praias das Neves e Marobá transcorreram de forma pacífica e nenhum sinistro ocorreu”, relatou.

Entretanto, Tadeu disse ainda que foi feito investimento na segurança e reforço da Polícia Militar (PM) e guardas municipais em todo o balneário de Presidente Kennedy para garantir a tranquilidade dos banhistas.

“Reforçamos o policiamento com efetivo da polícia militar e guardas municipais em escalas extras. Além disso, contratamos guarda vidas para atender aos frequentadores das nossas praias e contamos com o sistema de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos por todo o município. Todo esforço empenhado para garantir a tranquilidade pública em nosso balneário”, reforçou.