Transparência e governança: prefeito de Alegre é premiado por gestão eficiente

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Progressistas), recebeu, nesta quarta-feira (31), o certificado do Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública.

O selo é concedido pelo Espírito Santo em Ação e a Transparência Capixaba, com apoio da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes). A iniciativa, além de classificar a eficiência do município em práticas de transparência e governança, também contribui torná-lo como referência e modelo de gestão.

Ao todo, 29 municípios foram reconhecidos pelo selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública em 2023, divididos nas categorias: bronze, prata, ouro e diamante. Desses, 12 receberam o selo Diamante, entre eles o município de Alegre.

LEIA TAMBÉM: Alegre conquista selo de excelência em transparência e governança

Estiveram presentes na entrega do selo o diretor administrativo da Amunes, Bruno Carvalho; o diretor de Gestão Pública do ES em Ação, Fernando Saliba; o superintendente do ES em Ação Luciano Gollner; o controlador-geral de Alegre, Kassio Valadares Amorim, a equipe de secretariado do município e dos servidores da Controladoria Geral de Alegre.

O Selo

O Selo de Qualidade é concedido com base nos seguintes critérios: pontuação no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023, elaborado pela entidade Transparência Capixaba; assinatura do Termo de Compromisso com a Transparência e Governança Pública pelo município, avaliação do atendimento aos critérios do “Guia de Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras” da Transparência Internacional – Brasil e do Instituto Governo Aberto.