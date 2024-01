Transporte público terá alterações por conta de interdição na Beira Rio

Por conta das mudanças do trânsito, ocasionadas pela interdição de um trecho da avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, a partir deste sábado (13), o transporte coletivo do município também sofrerá alterações e os usuários devem estar atentos.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), as linhas urbanas seguirão o seguinte trajeto em alternativa à Beira Rio: Rua Dona Joana, Rua Monte Castelo, Linha Vermelha, Rua Brahim Depes, Rua Bolívar de Abreu, Ilha da Luz, Rua Samuel Levy, trecho livre da avenida Beira Rio e, em seguida, partirão em direção aos seus respectivos destinos.

Já as linhas distritais sairão da Rodoviária, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, e seguirão seus itinerários pela avenida Aristides Campos. Desse modo, a Agersa recomenda que os moradores dos distritos se desloquem até o terminal rodoviário do município, para utilizar o transporte coletivo, uma vez que o trânsito dos ônibus distritais estará, temporariamente, suspenso em vias do Centro.

A Agersa explica que a diferenciação dos trajetos entre ônibus urbanos e distritais é necessária, uma vez que os veículos que viajam em direção ao interior são maiores, o que impossibilitaria seu tráfego em vias que servirão de alternativa à avenida Beira Rio, como a conexão entre as avenidas Monte Castelo e Ubaldo Caetano Gonçalves, em frente ao Fórum Municipal, que apresenta uma curva muito estreita.