Unimed Sul Capixaba inicia o novo serviço do Pronto Atendimento Digital

Os clientes da Unimed Sul Capixaba que estiverem curtindo as férias fora de Cachoeiro passam a contar com o Pronto Atendimento Digital. O novo serviço permite que, nos casos de urgência com sintomas mais leves, o atendimento seja feito on-line, de onde a pessoa estiver, sem ter de se deslocar para unidade física.

Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, esta é mais uma inovação da cooperativa, que é lançada num momento em que as pessoas podem estar em viagem, principalmente no litoral sul. “É uma forma de estar presente e atender com agilidade e qualidade aos clientes que precisarem de algum atendimento que possa ser resolvido virtualmente”, esclarece.

No Pronto Atendimento Digital é feito uma triagem com enfermeiros e no atendimento médico o profissional pode solicitar exames simples, encaminhar para o especialista ou recomendar a ida presencial ao Pronto Atendimento, caso entenda ser necessário.



O serviço do Pronto Atendimento Digital pode ser acionado pela assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou ainda pelo Aplicativo Unimed Cliente.

Durante o verão, o Pronto Atendimento Digital, portanto, conta com um desconto de 50% na coparticipação, sendo o uso exclusivo para clientes da Unimed Sul Capixaba nesta primeira fase. A promoção vai até 29 de fevereiro de 2024.

Aliás, o serviço também está disponível em Cachoeiro de Itapemirim, inicialmente no Pronto Atendimento do Hospital Materno-Infantil Unimed, onde os clientes podem optar por utilizar o Pronto Atendimento Digital, agilizando o tempo de atendimento na unidade física.