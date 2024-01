Vagas e formação de cadastro reserva para cargo de professor em Alegre

O município de Alegre, por meio da secretaria executiva de educação (SEED), publicou nesta segunda-feira (8), a abertura das inscrições para o processo seletivo Nº 001/2024 SEAD/SEED para cargo de professor.

De acordo com as normas estabelecidas no edital, o processo seletivo é destinado para a contratação servidores em regime de designação temporária.

Todavia, a ordem sequencial de classificados dos aprovados que serão convocados, será feita pela Secretaria Executiva de Educação , segundo as suas necessidades.

As inscrições vão ser abertas a partir do dia 15 de janeiro, e todas informações estão no site oficial da prefeitura de Alegre. Aliás, a prefeitura reforçou que precisa de profissionais dedicados, para contribuir com a excelência do ensino de cidade.

O processo seletivo é destinado à contratação de servidores em regime de designação temporária, conforme o Art.37, Inciso IX da Constituição Federal, dos preceitos específicos da Lei Municipal nº 3.611/2020, em consonância com as Leis Municipais nº 2.369/98, nº 3.049/2009 e suas alterações, Resolução (COMED) nº 001/2017 e Resolução CEE/ES nº 3.777/2014 e suas alterações para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor em Alegre.

As inscrições vão até dia 17 de janeiro! Para mais informações e realização da inscrição, acesse o site da prefeitura de Alegre.

