Que tal começar 2024 com novas oportunidades? Um dos caminhos é a qualificação profissional. O Senac do Espírito Santo abriu Vagas para curso gratuito com foco no setor de hotelaria, no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, em Vitória. São 20 vagas para o curso de Camareiro(a) em Meios de Hospedagem.

Leia também: Mimoso do Sul abre inscrições para cursos gratuitos

A formação possui carga horária de 160 horas, com aulas das 18h às 22h, realizadas no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, em Vitória, de segunda a sexta-feira. As matrículas podem ser feitas até a data antes do início do curso, que tem previsão para o dia 4 de março.

A conclusão está prevista para 30 de abril de 2024. O foco do curso é proporcionar uma formação prática, capacitando os alunos para adquirir o conhecimento em processos de trabalho, limpeza, higiene e organização de ambientes.

“Após a conclusão do curso os profissionais poderão atuar em estabelecimentos como hotéis, pousadas, resorts, entre outros. O diferencial dessa oportunidade está na metodologia baseada na vivência prática, dentro do hotel. Sendo os apartamentos e dependências do hotel o laboratório para as atividades em ambiente real de trabalho. O espaço é reconhecido pela excelência em hospitalidade”, destaca o Gerente Geral do Hotel Senac Ilha do Boi, Thiago Avanza.

Vagas para curso gratuito com foco no setor de hotelaria

O Hotel Escola Senac Ilha do Boi é uma referência na área de hotelaria e gastronomia no Espírito Santo. Os cursos oferecidos no local contam com uma infraestrutura de qualidade e instrutores especializados, proporcionando uma experiência de aprendizado enriquecedora para os alunos. A oportunidade de se capacitar nesse ambiente renomado e adquirir conhecimentos relevantes para o mercado de trabalho é única para quem busca se destacar na área.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades para acessar cursos de qualificação e profissionalização. O PSG contribui para a inclusão social e a empregabilidade de jovens e adultos.

Inscrições abertas

Os interessados podem realizar a matrícula de forma on-line ou presencialmente na Secretaria da Unidade do Senac em Vitória, no endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077 – Bento Ferreira. Para mais informações, consulte o site: https://www.es.senac.br/cursos ou ligue para: (27) 3325-8311.