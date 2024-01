Chegou a hora! Campeonato Capixaba começa nesta quinta-feira (18)

No cenário esportivo capixaba, a bola começa a rolar mais uma vez, marcando o início do aguardado Campeonato Capixaba de Futebol, aliás, conhecido como Capixabão. A competição, que se tornou tradição no estado do Espírito Santo, é a principal vitrine para os clubes locais e uma oportunidade de brilhar nos cenários nacional e regional.

Contudo, a partir de 18 de janeiro, as atenções se voltam para o início dessa competição tão aguardada, onde o Estrela do Norte, de Cachoeiro, busca brilhar nos gramados e alcançar o tão desejado sucesso no Campeonato Capixaba de Futebol.

A Unimed Sul Capixaba reforça seu compromisso com o esporte local ao patrocinar o Estrela, destacando a importância do envolvimento das empresas na promoção do desenvolvimento esportivo. No fim de dezembro e início deste ano, os atletas do time fizeram os exames pré-temporada no Hospital da Unimed, na Safra.

Foto: Divulgação

O vencedor do Capixabão, além de levar o título estadual, também ganha vagas para a Série D do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Verde no próximo ano. Aliás, as equipes na corrida pelo título são: Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Jaguaré, Nova Venécia, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco VN, Rio Branco-ES, Serra e Vitória-ES.

Entretanto, na fase inicial, os dez times se enfrentam em turno único, com os oito melhores avançando para as quartas de final. Já os dois últimos colocados na primeira fase enfrentarão o desafio do rebaixamento para a segunda divisão estadual no ano seguinte.

Na distribuição das vagas para os torneios nacionais o campeão garante a participação em três competições: Campeonato Brasileiro Série D 2025, Copa do Brasil 2025 e Copa Verde 2025. O vice-campeão, por sua vez, assegura a segunda vaga para a Copa do Brasil 2025.