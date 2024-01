Vale-Gás: pagamento do benefício será no fim do mês; confira a data

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), vai liberar a partir do dia 29 de janeiro, o primeiro pagamento do Vale-Gás Capixaba.



As famílias beneficiárias poderão fazer a retirada do cartão nas agências do Banestes dos municípios que residem. Entretanto, é importante frisar que os beneficiários devem aguardar o calendário de entrega do cartão, antes de fazer a retirada nas agências.

Leia também: Saúde investe em equipamentos de alta tecnologia para cirurgias



A Setades informa que o calendário está sendo elaborado em parceria com Banestes, responsável pela operacionalização do benefício. As famílias que têm direito ao auxílio devem consultar a lista para saber quando e em qual agência poderão retirar o benefício. O calendário será disponibilizado no site da Setades (www.setades.es.gov.br), antes do dia 29 de janeiro.



Para retirar o cartão, os beneficiários devem comparecer na agência indicada no calendário de retirada, portando um documento oficial com foto. O valor do auxílio será de R$ 100 e estará disponível a cada dois meses.



O Vale-Gás Capixaba será destinado a famílias que sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, residentes no Espírito Santo, em situação de extrema pobreza (com renda per capita igual ou inferior a R$ 218), e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 anos incompletos. Além disso, só terá acesso ao benefício estadual famílias que não recebam o Auxílio Gás dos Brasileiros, do Governo Federal.