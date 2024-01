Veículos irregulares são apreendidos no centro de Cachoeiro

Dois veículos foram apreendidos na tarde da última terça-feira (9), após serem flagrados estacionados em desacordo com a sinalização área central de Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu por volta das 17h.

Leia também: Imagem forte! Vídeo mostra momento do acidente que matou jovem em Cachoeiro

De acordo com os agentes de trânsito, ao passarem pela Rua 25 de Março, os agentes avistaram que os veículos Volkswagen Savero, de cor branca e um Renault Kwid branco, estavam estacionados irregularmente.

Entretanto, ao fiscalizarem a documentação dos referidos veículos, foi constatado que ambos estavam com débitos com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Portanto, os veículos foram removidos e encaminhados ao pátio credenciado do Detran de Cachoeiro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.