Vendedor de picolé é preso após atos obscenos para crianças e mulheres em praia do ES

Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) detiveram um homem acusado de realizar atos obscenos contra mulheres e crianças, na tarde do último domingo (21), na Orla de Camburi, em Vitória.

O suspeito, um vendedor de picolé de 36 anos, foi abordado pela Guarda após ser apontado por uma adolescente, de 13 anos, como autor do delito. Acompanhada dos pais, ela representou contra o vendedor.

O suspeito foi conduzido para o Plantão Especializado da Mulher, onde foi entregue à Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A Guarda de Vitória reforça que, em razão do fluxo maior de pessoas nas praias, tem realizado patrulhamento em toda a orla. Os frequentadores podem também repassar qualquer situação suspeita para o telefone do Ciodes-190 para que uma viatura seja direcionada ao local.

