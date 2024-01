Verão em Marataízes! 2º Torneio de Vôlei Feminino vai agitar a cidade

O município de Marataízes se prepara para receber um emocionante Torneio de Vôlei Feminino neste verão. A competição, que acontecerá no próximo sábado (20), promete agitar as areias da arena esportiva a partir das 8h. Aliás, a Unimed Sul Capixaba reforça o compromisso com a promoção de atividades físicas e a valorização do bem-estar, proporcionando uma experiência única para atletas e espectadores.

A competição será dividida em duas categorias principais: a categoria Open, que conta com 16 duplas em busca da vitória, e a categoria 40+, destinada a atletas mais experientes, com 14 vagas disponíveis. Para a categoria 40+, a referência de idade será até 31 de dezembro de 2024. As atletas deverão apresentar identidade e/ou CNH no início do evento para comprovar a idade.

As inscrições para participar do torneio já foram encerradas e realizadas por atletas que aceitaram os regulamentos do evento e preencheram o formulário disponível no site oficial.

Sobretudo, além da competição, o evento promete reconhecer os destaques individuais. Aliás, as duplas classificadas em 1°, 2° e 3° lugares, em ambas as categorias, serão contempladas com troféus. Destaques individuais, como o Atleta MVP, o Atleta com o Melhor Saque e o Atleta com Melhor Ataque, também receberão merecido reconhecimento.

Para manter a dinâmica do torneio, medidas administrativas automáticas foram estabelecidas. Aliás, a dupla que não comparecer (W.O.) perderá automaticamente os pontos para seu adversário, garantindo a fluidez da competição.

Com a expectativa de um evento esportivo de alto nível, o Torneio de Vôlei do Projeto Verão 2024 de Marataízes, promete emocionar participantes e espectadores. Todavia, consolidando-se como mais uma celebração do esporte na região.