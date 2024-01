Vila Velha: continuam abertas as incrições para concurso de agente comunitário

A Prefeitura Municipal de Vila Velha está com inscrições abertas para o concurso público para os cargos de agente comunitários de saúde e agente de combate a endemias.

São 22 vagas agente comunitário, sendo três para portadores de necessidades especiais e três para candidatos negros e uma vaga para agente de combate a endemias. Para ambos os casos, a exigência é ensino médio completo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de fevereiro AQUI.

A primeira fase do concurso consiste em prova objetiva, com data de aplicação prevista para 10 de março deste ano. O edital completo pode ser conferido no site da empresa organizadora em www.ibade.org.br. Mais informações 21 3674-9190 e/ou [email protected].