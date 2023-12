Concurso da Prefeitura de Cachoeiro; uma retrospectiva de promessas

Por: Flavio Cirilo

Faltam apenas 4 dias para terminar o ano de 2023 e a população de Cachoeiro de Itapemirim, bem como concurseiros de todo o Estado do Espírito Santo ainda não tiveram uma resposta concreta sobre o lançamento do edital do concurso da Prefeitura de Cachoeiro.

Desculpa pelo “engano”

Inclusive, devo desculpas aos leitores do site, pois desde agosto venho noticiando que o edital será lançado, mas, assim como vocês, eu também depositei a minha confiança nas autoridades desta gestão, que prometeram, garantiram etc.

Retrospectiva de promessas

Agosto – Mas vamos lá! As promessas foram tantas que deu até para fazer uma retrospectiva. Tudo começou em agosto de 2023, quando o vereador, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro e líder do Governo na Câmara, Diogo Lube (Progressistas), saiu de uma reunião com o secretário de Governo, Thiago Bringer, que garantiu que teria concurso, inclusive, naquele mês. Relembre: Edital para concurso da Prefeitura de Cachoeiro deve ser lançado em agosto

Setembro – Em setembro, uma nova data foi anunciada. Na sessão ordinária do dia 19 de setembro o próprio vereador Lube justificou que “houve um problema com a empresa responsável pelo certame, com a questão de ajustes específicos do edital”.

Ainda afirmou que possivelmente em 18 dias o edital deveria sair. Coitado do Lube, mas são os ócios do ofício, não é verdade?! Relembre: Cachoeiro: edital de concurso público da prefeitura tem nova data de publicação

Outubro – Mais uma vez, passaram-se os 18 dias e o edital do concurso não saiu. Porém, surgiu uma luz no fim do túnel e o prefeito Victor Coelho trouxe uma novidade no mês de outubro.

Após visita a sede do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o chefe do Poder Executivo da Capital Secreta informou, por meio do seu Instagram, que os trâmites já estavam avançados e o concurso poderia ser lançado em novembro. Relembre: Concurso público em Cachoeiro: Prefeitura anuncia edital em novembro

Novembro – Novembro chegou, mas o concurso da Prefeitura de Cachoeiro não. Porém, como de praxe, a promessa veio. Em entrevista ao AquiPod, o prefeito Victor Coelho garantiu que o edital deve sair até o fim deste ano de 2023. Mas, por mais otimista que seja o cidadão, é difícil acreditar. Relembre: Prefeitura de Cachoeiro tem data-chave para lançar edital do concurso

A esperança é a última que morre

De tanto anunciar o lançamento do edital do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro, já tem gente até usando o termo: “a cara nem arde”.

Mas vamos ter calma e mais um pouco de paciência. Faltam ainda 4 dias para o ano acabar. Desses, apenas 2 são dias úteis. E como o mês ainda não terminou, não vamos tirar conclusões precipitadas, não é mesmo?

