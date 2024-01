Vitória Stone Fair: feira deve gerar R$ 1 bi em negócios no setor de rochas

Marcada para acontecer de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, a Vitória Stone Fair 2024 abre a agenda anual de eventos do setor atraindo o olhar do mundo para a grande diversidade de pedras naturais do Brasil, que conta com mais de 1.000 variedades, é o quarto produtor mundial de rochas ornamentais, sendo o maior fora do continente asiático, e está em 5º lugar em número de exportações.

Ao ditar as tendências, a feira ajuda a alavancar, logo nos primeiros meses de 2024, o mercado de pedras naturais e traz, como expectativa, movimentar cerca de R$ 1 bilhão em negócios, atraindo 15 mil visitantes de todo o Brasil e de 50 países, que poderão apreciar 250 estandes nos quatro dias de evento.

Soma-se a isso o impacto econômico, gerando oportunidades em diversas áreas, incluindo turismo de negócios, hotelaria, transporte e gastronomia. E a importante contribuição técnica, com trocas de experiências e palestras voltadas para compradores, arquitetos, designers e profissionais do mercado da construção, em espaços como o Stone Summit, em parceria com a Casa Vogue.

Expectativas do setor

Presidente do Sindirochas, Ed Martins ressalta a importância da Vitória Stone Fair. “Para o setor de rochas ornamentais, estima-se que 2024 será um ano de desafios e oportunidades. A diferença entre sucesso e insucesso dependerá de foco, profissionalismo e cooperação. E a Vitória Stone Fair vem justamente para movimentar o segmento, para estreitar relacionamentos, promover trocas comerciais, para capacitar os profissionais e ditar as próximas tendências”.

Tales Machado, presidente do Centrorochas, adiantou que a entidade trará, por meio do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, jornalistas e compradores de mercados não tão conhecidos pelas empresas, com o intuito de cobrir essa lacuna que existe no setor brasileiro. “Sobre a vinda dos convidados internacionais, a novidade para 2024 é que vamos oferecer uma experiência diferenciada: além de vivenciar o arranjo produtivo de rochas, eles terão a oportunidade de conhecer mais o Espírito Santo e, para isso, estamos buscando parceria com o governo estadual para oferecer uma experiência completa, além da feira”.

Vale ressaltar que o Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

O evento reúne grandes empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas, insumos e tecnologias. Além disso, a feira também é uma oportunidade para realizar negócios, avaliar produtos e serviços, trabalhar ferramentas de marketing, ampliar ações e lançamentos, fortalecer parcerias e prospectar novos mercados.

“A Vitória Stone Fair é uma referência no mercado internacional e uma das maiores ferramentas de posicionamento estratégico do setor. A cada edição, reforça sua vocação em fomentar negócios, ser fonte de conteúdo técnico e geração de conexões entre os principais atores do setor. Em 2024 não será diferente. Percebemos um aumento de visitantes do Leste Europeu, por exemplo. Então, será uma excelente oportunidade para a pedra natural brasileira conquistar novos mercados”, ressaltou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Passarela de pedras

Este ano haverá uma verdadeira passarela de pedras naturais: os blocos de rochas estarão em exibição na entrada da feira, formando um corredor por onde os visitantes passarão, já apreciando desde o início as belezas naturais.

O evento já está com credenciamento aberto exclusivamente pelo link https://vitoriastonefair.com.br. A Vitória Stone Fair, organizada há mais de 20 anos pela Milanez & Milaneze — empresa que integra o Grupo VeronaFiere —, é promovida pelo Sindirochas e Cetemag e conta com apoio do Centrorochas.

Principais números

Participação global: com cerca de 250 expositores confirmados, a feira contará com visitantes de mais de 50 países, destacando-se EUA, China, Itália e México.

Projeção: a organização da feira tem a expectativa de receber mais de 15 mil visitantes durante os quatro dias do evento, constituindo uma audiência diversificada de compradores, arquitetos, designers e profissionais da construção.

Movimentação financeira: a expectativa para a Vitória Stone Fair 2024 é de movimentar cerca de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) em negócios.

Diversidade do setor: com cerca de 80% dos expositores focados em pedras naturais, e os outros 20% representando máquinas, insumos, equipamentos e serviços, a feira abrange toda a cadeia produtiva do setor.

Impacto na economia: além do cenário de negócios, a Vitória Stone Fair é um catalisador econômico, gerando oportunidades em diversas áreas, incluindo turismo de negócios, hotelaria, transporte e gastronomia.

Contexto setorial: o Brasil é o quarto maior produtor de rochas ornamentais do mundo, sendo o maior fora do continente asiático, e o 5º maior exportador. A indústria brasileira de rochas ornamentais é composta por 12.200 empresas, 6.600 enquadradas na indústria de transformação e 5.600 na indústria extrativa. Já o Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

Serviço

Evento: Vitória Stone Fair 2024

Data: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h, na sexta-feira, das 10h às 16h

Abertura oficial: 30 de janeiro (terça-feira), às 11h

Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Espírito Santo

Organização: a Vitória Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, com promoção do Sindirochas e Cetemag, patrocínio do Sicoob, Findes, Caixa, Governo Federal, Baneste&BS2, Prefeitura Vitória, Bandes e CREA-ES e apoio do It’ Natural, Sebrae, Coroa, Prefeitura Cachoeiro e Governo do Estado.

Credenciamento: evento voltado exclusivamente para profissionais do setor de rochas e da construção, incluindo arquitetos e designers. O credenciamento já está aberto e deve ser feito previamente através do link https://vitoriastonefair.com.br. Não haverá credenciamento no local.