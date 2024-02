33ª Feira do Empreendedor de Alegre acontece neste sábado (2)

No próximo sábado (2) começa o 33° Circuito da Feira do Empreendedor de Alegre, com organização da APROART e FEMEA, ambas apoiadas pela Prefeitura de Alegre.

O primeiro encontro da Feira do Empreendedor será em março, e começa neste sábado (2), das 18h às 23h. O evento acontece na Rua Sebastião Monteiro da Gama, centro.

A expectativa da feira é de que 400 pessoas estejam presentes em cada dia do evento. Contudo, a feira vai contar com Agricultura Familiar, artesanato, musicais, artísticas e iguarias gastronômicas.

A Sala do Empreendedor de Alegre realizou as capacitações e reuniões. E o evento conta com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE) e da Secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES).

Serviço:

Local: Rua Sebastião Monteiro da Gama

Horário: das 18h às 23h

Data: 2 de março de 2024

Próximas edições:

Dia 9 de março: Associação de Empreendedores na Praça de Rive

Dia 16 de março: Celina

Dia 23 de março: Distrito da Café