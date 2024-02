A chuva vai continuar? Confira a previsão do tempo desta sexta-feira (2)

A sexta-feira (2) será com sol entre nuvens em todo o Estado, devido a entrada de umidade do mar, trazida por ventos costeiros. Chove pela manhã e a noite, na região Sul, Serrana e Grande Vitória. Na região Nordeste, Norte e Noroeste capixaba, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia, segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com chuva rápida e fraca, entre a madrugada/manhã e a noite. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com chuva rápida e fraca, entre a madrugada/manhã e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com chuva rápida e fraca, entre a madrugada/manhã e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.