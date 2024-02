Agora vem? Instituto emite alerta de chuva e ventos intensos em todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo (ES) nesta quinta-feira (29).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta de chuvas intensas para o ES é válido até às 10h desta sexta-feira, 1° de março. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuvas intensas no ES

Nos primeiros dias do mês de março a previsão é de chuvas intensas no ES causando temporais em todo o Estado. A presença de uma área de baixa pressão e um cavado meteorológico próximos à costa devem impulsionar a formação de nuvens carregadas sobre o território capixaba e mineiro.

De acordo com a Climatempo, com o solo encharcado no Espírito Santo cresce o risco de danos como deslizamentos de terra, alagamentos e inundações das bacias dos rios. Portanto, é importante que a população fique em alerta para as chuvas intensas no Estado.

As pancadas de chuva e temporais no ES devem começar no período da manhã desta sexta-feira, 1º de março, e ganhar intensidade à tarde em todo o Estado, inclusive a capital Vitória. Além do excesso de chuva, são esperadas trovoadas e fortes rajadas de vento.