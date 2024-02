Alegre abre processo seletivo para educação

O município de Alegre abriu processo seletivo para a contratação de cuidador escolar. De acordo com o edital, serão ofertadas 15 vagas, sendo uma para portador de deficiência mais cadastro de reserva.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas de forma presencial, nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Parque Getúlio Vargas.

Segundo a Prefeitura de Alegre, o objetivo é atender o público alvo da Educação Especial Inclusiva, em conformidade com o disposto nas Políticas Públicas na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva.

O certame é de caráter classificatório de acordo com a Experiência Profissional e Qualificação Profissional declarados.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos exigidos, que estão disponíveis no edital.

