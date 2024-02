Cadastro de reserva: Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo

A Secretaria da Saúde (Sesa) publicou nesta sexta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o extrato dos editais dos processos seletivos simplificados para formação de cadastro de reserva de profissionais sob contratação em regime de designação temporária. As inscrições tiveram início, nesta sexta-feira (09) e vão até as 10h do dia 16 de fevereiro. Elas ocorrem de forma on-line no www.selecao.es.gov.br.

Ao todo, são três editais com vagas destinadas a médicos; ao nível Superior; e aos níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico, para atuação em todas as regionais de saúde do Estado: sul, metropolitana e centro-norte. Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados.

O edital SESA nº 001/2024 prevê a contratação de médicos, com salário de até R$ 11.173,60, para carga horária de 40 horas semanais.

O edital SESA nº 002/2024, com vagas destinadas aos candidatos com formação no Ensino Superior e salários até R$ 5.118,83. Já o edital SESA nº 003/2024 é destinado aos níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico, com remuneração de até R$ 2.629,08.



Os editais, assim como a inscrição, podem ser acessados em www.selecao.es.gov.br.