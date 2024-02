Alegre: prefeitura abre edital para estágio em cargos de nível superior

A Prefeitura de Alegre abriu edital para contratação de estagiários para cargos de nível superior. De acordo com a administração municipal, os interessados poderão se inscrever nos dias 22 e 23 de fevereiro, de forma presencial, no prédio da prefeitura, localizado no Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, no horário de 08:00h às 11:00h e 13:30h às 16:00h.

As vagas são para os estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Direito, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Geologia, Veterinária, Administração e Design.

Para participar da seleção, é necessário apresentar cópia simples (frente e verso) do Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); cópia da Declaração de Frequência e ou Matrícula escolar, a qual deve constar o período em que o aluno está matriculado, expedida no máximo 30 (trinta) dias; cópia do Histórico Escolar emitido pela Instituição de Ensino do curso em andamento (não será aceita foto, print, ou qualquer outro documento ou imagem que contenham as notas do curso); cópia simples do Comprovante de Residência; para os candidatos portadores de deficiência, declaração conforme Anexo I do edital.

Mais informações podem ser obtidas por meio do edital do processo seletivo que pode ser conferido aqui.