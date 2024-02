Jovem de Guaçuí que morreu em acidente de moto era influenciadora

A jovem modelo e influenciadora digital Lidia Amelia de Almeida Silva, de 21 anos, foi vítima de um trágico acidente de moto ocorrido na manhã desta segunda-feira (12), na BR-482, local conhecido como “Placa”, em Alegre. Com 17 mil seguidores no Instagram, a moradora de Guaçuí compartilhava a rotina com dicas de beleza e a paixão pela motocicleta através de postagens nas redes sociais.

Leia também: Homem mata mulher a pauladas, confessa o crime e acaba detido no ES

Segundo informações da Polícia Militar, Lídia estava com uma jovem em uma moto quando sofreram acidente na BR-482, em Alegre. No local, testemunhas contaram aos militares que, após o ocorrido, as vítimas foram socorridas para hospitais. A amiga de Lidia foi levada para o Hospital de Jerônimo Monteiro em estado grave.

No entanto, a influenciadora chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro de Alegre, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A CB 250 Twister envolvida no acidente foi removida do local. A Polícia Militar registrou a ocorrência como “tombamento de motocicleta”.

Amigos e seguidores de Lídia Almeida se pronunciaram nas redes sociais lamentando a morte da jovem. “Tão linda!! Tão Jovem, que Deus tenha misericórdia e acalenta o coração de todos os familiares”, comentou uma seguidora.

Um seguidor que se identificou como amigo de Lídia também se pronunciou em uma postagem nas redes sociais lamentando o ocorrido. “Descanse em paz canguru, era assim que eu sempre te chamei”, comentou o amigo.