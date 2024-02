Alegre reforça combate ao trabalho e exploração sexual infantil no Carnaval

É véspera de Carnaval e a Prefeitura de Alegre realizará quatros dias de festa na Praça 6 de Janeiro. Entre sábado (10) e terça-feira (13) haverá desfile de blocos e shows musicais diversos.

A ideia da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (SECUTE), que realiza o Carnaval Alegre 2024, é que sejam dias de diversão e tranquilidade para toda a família. Porém, uma diversão segura e responsável requer cuidados. E quando se trata das crianças, esse cuidado precisa ser redobrado.

LEIA TAMBÉM: Como se recuperar de noites mal dormidas no Carnaval? Médico explica

Por isso, a Prefeitura Municipal de Alegre faz um alerta para conscientizar a população e ampliar a proteção das crianças e adolescentes, durante os dias de Carnaval.

A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) lançou a Campanha “Mamãe eu quero brincar” para coibir o trabalho infantil e outras práticas que violem os direitos previstos no Estatuto da Infância e da Juventude.

A Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ediane Vital e a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), estiveram nas ruas da cidade, ao longo da semana que antecede a maior festa popular do País, para informar a população.

“O objetivo, além de sensibilizar às pessoas sobre os cuidados, visa reforçar os caminhos para denunciar o trabalho infantil, assim como a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes”, explicou Ediane.

O alerta é para que todos façam parte do “Bloco de Proteção às Crianças e Adolescentes”.

As denúncias sobre maus-tratos, violência ou abusos contra crianças e adolescentes podem ser realizadas por meio do Disque 100.

O serviço funciona para todo o país, todos os dias da semana, das 8h às 22h , inclusive nos feriados. A ligação é gratuita.

Denúncias também podem ser feitas no Conselho Tutelar de Alegre: (28) 99913-8330 ou pelo Disque Denúncia Estadual: 181.

“Quem se omite ou negligência os Direitos das Crianças e Adolescentes, também assume uma responsabilidade”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.