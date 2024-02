Como se recuperar de noites mal dormidas no Carnaval? Médico explica

Enquanto o Carnaval oferece uma explosão de festividades e diversão, muitas vezes isso vem à custa de noites mal dormidas e dias de recuperação. Para aqueles que querem aproveitar ao máximo a temporada sem comprometer a saúde e bem-estar, é essencial saber como enfrentar as consequências de uma privação de sono.

Segundo o neurologista da Unimed Sul Capixaba, Marcos Paulo Travaglia, com algumas dicas simples e eficazes, é possível minimizar os efeitos negativos do cansaço e recuperar-se rapidamente para aproveitar ao máximo a folia.

“A falta de sono adequado pode levar a fadiga extrema, comprometimento cognitivo, diminuição da capacidade de concentração e coordenação, além de aumentar o risco de acidentes. Além disso, também pode afetar negativamente o sistema imunológico, tornando os foliões mais suscetíveis a doenças. Aliás, do ponto de vista mental, a falta de sono pode contribuir para irritabilidade, ansiedade, e até mesmo sintomas de depressão”, explica Travaglia.

Leia também: Carnaval 2024: PRF inicia operação e dá dicas para viagem segura no ES

Para o médico, estabelecer uma rotina de sono adequada antes e após o Carnaval é fundamental para garantir uma recuperação eficaz das energias e minimizar os efeitos negativos da privação de sono.

“Antes do Carnaval, é importante priorizar o sono e garantir que se está descansado para enfrentar as festividades. Após o Carnaval, uma rotina de sono regular ajuda a restaurar o equilíbrio do corpo, permitindo a recuperação física e mental. Aliás, isso inclui dormir em horários regulares, criar um ambiente propício para o sono, e adotar práticas relaxantes antes de dormir, como meditação ou leitura. Portanto, uma boa qualidade de sono é essencial para promover a saúde e o bem-estar a longo prazo”, ressalta o neurologista.

Confira as dicas do especialista para se recuperar de noites mal dormidas:

A privação de sono durante o Carnaval pode ter uma série de impactos negativos na saúde física e mental dos foliões, por isso, o neurologista Marcos Paulo Travaglia dá algumas dicas importantes.

Para minimizar os efeitos negativos da falta de sono durante o Carnaval, os foliões podem adotar algumas medidas preventivas

Estabeleça limites de horário para as atividades festivas e priorizar o descanso;

Mantenha-se hidratado e evitar o consumo excessivo de álcool, que pode interferir na qualidade do sono;

Faça pequenas sestas durante o dia para compensar a privação de sono;

Opta por cochilos curtos e estratégicos para ajudar a combater a fadiga;

Evite o consumo de cafeína e alimentos pesados antes de dormir, para facilitar o sono.