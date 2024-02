Médica supera leucemia e conclui Residência no Hospital Evangélico

Aos 30 anos, Lara Louzada já carrega uma história de superação e de inspiração para outras pessoas. Ela superou uma leucemia e conclui, nesta quinta-feira (22), a Residência em Clínica Médica pelo Programa de Residência do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci).

“É difícil encontrar palavras para explicar todos os sentimentos que passam por aqui agora. A primeira vez que entrei nesse hospital foi para me tratar de um câncer, e hoje, saio dele Especialista em Clínica Médica”, conta.

Diagnosticada com Leucemia Melodie Aguda aos 27 anos, Lara iniciou o tratamento logo que descobriu a doença. “Em 2022 terminei a quimioterapia oral e, a seguir, entrei na Residência do HECI. Foram duas vitórias juntas. Durante o tratamento no hospital passei pelos exames, internação e quimioterapia, sempre mantive a esperança, a fé e a certeza de que seria curada”, pontua.

Lara de jaleco e com a enfermeira Gizele Neves (Foto: Arquivo pessoal)

Médica superou leucemia e faz planos

Segundo ela, o atendimento e o carinho recebido no hospital foram determinantes para seu tratamento. “Toda a equipe do hospital me marcou muito. Mas, com a enfermeira Gizele Neves tenho um carinho muito grande. Via no olhar dela: ‘você vai ficar boa, força, é só mais uma furadinha’, e ela vinha com todo amor”, continua a médica.

Lara conta ainda que desde a sua internação sabia o que queria para sua carreira na medicina. “Nunca pensei em desistir de ser médica, pois eu não me vejo fazendo nada além disso. E o tempo que fiquei internada no hospital não me deixou dúvidas que era onde iria me fazer a minha Residência”.

Aliás, Grávida de seis meses, Lara segue com os planos para o futuro. Meu próximo passo é realizar a segunda especialização que será em Cardiologia”, garante.

Programa de Residência do Heci

Nesta quinta-feira (22), acontece a solenidade de formatura das turmas de Residências em Saúde do Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI). As Residências consolidam a instituição como uma das mais importantes no ensino médico e multiprofissional de todo o Espírito Santo.

Com a chegada da formatura em Residência, a médica se emociona com as conquistas. “Foram dois anos. Quase não fiquei na minha própria casa. Mas, o HECI se tornou a casa que me transformou em uma médica. Conheci tantas histórias, vitórias, perdi tantas batalhas, ganhei tantos amigos, enfrentei e superei meus medos e me orgulhei de mim mesma”, declara.

“Hoje eu vejo o que é formar médicos humanos e bons médicos, médicos capacitados, modéstia à parte. Obrigada Deus, por ser tão maravilhoso comigo! Obrigada por tanto conhecimento médico, humano, para vida”, relata emocionada a médica que superou a leucemia.

A coordenadora da Residência Médica do Hospital, a oncologista Sabina Aleixo também tem motivos de sobra para comemorar.

“Estou imensamente orgulhosa de trabalhar em uma instituição que não apenas presta assistência, mas também à educação de profissionais médicos e multiprofissionais. Aqui, vamos além, como no caso da Lara, onde não só contribuímos para sua formação como médica, mas também a auxiliamos nos momentos da doença”, garante Sabina.

Segundo ela, “é gratificante fazer parte de uma equipe que se preocupa em cultivar profissionais capacitados e em proporcionar cuidados excepcionais a todos que precisam”, completa.

Saiba mais

No Espírito Santo, alguns hospitais possuem o Programa de Residência, sendo o HECI o único no Sul do Estado a contemplar Residência Médica e Residência Multiprofissional.

A primeira turma de residentes ingressou no Hospital, em 2008, e formou-se em janeiro de 2010. Naquela época, oferecia-se apenas a especialidade em Clínica Médica.

Neste mês, o Heci lançou edital com novas aprovações em Residências em Saúde, as novas aprovações são do programa Multiprofissionais na Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular e o Programa Uni profissional em Odontologia hospitalar.