Três são detidos com arma, drogas e munições em Atílio Vivácqua

Policiais militares detiveram dois jovens, de 23 e 22 anos e um adolescente, de 16 anos e apreenderam armas, drogas e dinheiro durante um patrulhamento no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, um morador informou aos militares que três suspeitos estavam armados em uma casa na Rua Elisa Galvão Barbieri. Diante das informações, os policiais fizeram um cerco perto da referida casa, quando um dos suspeitos avistaram a viatura e tentou fugir pulando um muro dos fundos e acabou jogando uma arma de fogo para dentro da residência.

Diante disso, o suspeito foi pego e algemado. Os militares pediram para que os demais saíssem de dentro da casa e foram abordados no quintal da residência.

No entanto, os policiais fizeram buscas mas nada de ílicito foi encontrado com os suspeitos. Um deles confessou que dentro da residência havia drogas e munições. Nisso, os policiais fizeram buscas e encontraram, em cima da mesa da sala, dentro de uma bolsa 21 munições de calibre .38, uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão pequena de cor prata, três porções de haxixe, dez buchas de maconha, oito pedras de crack, R$ 492,00 em espécie e um rádio comunicador.

Portanto, todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram conduzidos a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

