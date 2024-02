Anchieta espera 200 mil pessoas para curtir folia no balneário

Anchieta espera 200 mil pessoas para curtir a folia no balneário do sul capixaba. Para isso fez uma programação que conta com apresentação de bandas, blocos, matinês e marchinhas, que irão animar a cidade durante os cinco dias de carnaval. Cerca de 200 mil pessoas devem circular pela cidade durante as festividades, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Turismo.

Conforme o titular da pasta, Caio Mozer, o carnaval deve impactar diretamente em mais de R$ 6 milhões na economia do município. “É um período que recebemos milhares de visitantes que compram em nosso comércio, frequentam quiosques, restaurantes e bares da nossa cidade e usam serviços. Muitos se hospedam ou alugam casas em nossos balneários”, explica Mozer.

Quanto a segurança, as ações serão intensificadas durante o período, com blitz, câmeras de videomonitoramento e bloqueios nas principais praias. Também haverá ações de fiscalização ambiental, em conjunto com a secretaria de Meio Ambiente, além de fiscalização de trânsito e blitz em conjunto com a PM.

As equipes de limpeza foram reforçadas para deixar as ruas e praias limpas todos os dias. A coleta de lixo também será ampliada.

O serviço do Pronto Atendimento Municipal (PA) ganhou reforço de profissionais, com mais enfermeiros, técnicos e médicos, além de uma ambulância itinerante que irá percorrer pelo litoral do município. O Hospital Padre Humberto, administrado pelo Movimento Promocional da Educação do Espírito Santo (Mepes), também está preparado com mais profissionais.

E a programação foi preparada para promover um carnaval família, resgatando as tradições dos blocos de rua e as marchinhas. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 17h30, no Pavilhão do Carnaval, que será montado na Praia Central. Também haverá matinê em Iriri. Cerca de 60 shows irão animar o centro da cidade, Iriri, Castelhanos, Ubu, Coqueiro e Inhaúma.