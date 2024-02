Anchieta traz novidades para amantes da pesca

Já estão abertas as inscrições para a Taça São José de Anchieta de Pesca de Praia, que vai ocorrer na Praia Central de Anchieta nos dias 16 e 17 de março. As duplas interessadas podem fazer sua inscrição na casa Marlin de Vitória e de Vila Velha e também via whatsapp, por meio dos celulares (27) 99789-4288 ou (27) 99237-7427.

Esses canais de comunicação estão à disposição para esclarecer dúvidas, fornecer informações adicionais e, é claro, facilitar o processo de inscrição para garantir um lugar nesta emocionante competição em um ambiente amigável e descontraído.

LEIA TAMBÉM: Sol volta, mas ainda pode chover nesta quinta (1°). Confira a previsão!

Evento imperdível para os amantes da pesca esportiva, o torneio é realizado num dos cenários espetaculares de Anchieta, a Praia Central, onde deságua o Rio Benevente.

Não perca a chance de participar deste evento memorável e vivenciar momentos inesquecíveis ao lado de outros entusiastas da pesca esportiva.

Informações e dúvidas na Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura de Anchieta pelo telefone (28) 99291-3285.