Apac Feminina abre inscrições para curso de formação de voluntários

A Apac Feminina, administradora do CRS Masculino, de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para o Curso de Formação de Voluntários 2024, com o tema “Justiça e paz se abraçarão” (Sl 85.10). O lema é: “Os voluntários são os arquitetos da mudança, construindo pontes onde há divisões e oferecendo esperança onde há desilusão”.

No entanto, o curso tem uma carga horária de 60 horas com 15 encontros presenciais. Contudo, sempre aos sábados pela manhã (8h às 11h) e data a ser agendada posteriormente. O curso terá início no dia 16 de março de 2024 e acontecerá na sede da Apac (Fazenda Monte Líbano, Vargem Grande de Soturno).

Leia também: Celebração Penitencial reúne padres e religiosos do Sul do Espírito Santo

Este curso representa uma oportunidade única para pessoas comprometidas que desejam desempenhar um papel ativo na transformação da vida daqueles que buscam reintegração à sociedade. A qualificação é gratuita e dá direito a um certificado.

Caio Thadeu Any Jordão, gestor da Apac, explica que o curso abrange uma variedade de temas fundamentais, incluindo: apresentação teórica da metodologia Apac, gestão e padrões de disciplina e segurança; apresentação dos programas desenvolvidos na Apac; contato com a Instituição; motivação dos voluntários; apresentação dos diversos setores de trabalho voluntário; integração entre voluntário, funcionários e diretoria da Apac e todo material didático utilizado no curso, é ofertado gratuitamente pela associação.

Apac Feminina

“Os recuperandos reconhecem no trabalho voluntário um ato de amor, dedicação, respeito e incentivo, contribuindo decisivamente para a mudança de mentalidade e o compromisso com um novo estilo de vida. Na raiz do crime está a ausência do amor, do respeito e da acolhida. No entanto, o voluntário que chega gratuitamente demonstra ao recuperando que ele é importante, amado e respeitado. Desta forma, o recuperando recupera sua autoestima e respeito próprio, refazendo sua história e iniciando um novo projeto de vida”, explica Caio.

Ainda segundo o gerente geral, cada voluntário se torna corresponsável por divulgar, explicar e esclarecer para a sociedade sobre a importância da Apac e da recuperação da pessoa privada de liberdade. Desta forma, o voluntário da Apac, exerce uma missão para dentro, se disponibilizando para a realização de diversas atividades dentro da instituição, e uma missão para fora, tornando-se o principal divulgador da metodologia.

Aliás, a Apac Feminina – CRS Masculino disponibilizará uma van aos cursistas voluntários nos sábados de qualificação. No entanto, a partida acontecerá na Av. Beira Rio, em frente à Rodoviária do Interior, em Cachoeiro, às 7h20 e o destino será a sede da Apac.

Serviço:

Curso de Formação de Voluntários 2024

Período de inscrição: Até o dia 9 de março 2024

Local da inscrição: AQUI

Início do curso: 16 de março, 2024

Horário: Aos sábados de 8h às 11h