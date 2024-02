Celebração Penitencial reúne padres e religiosos do Sul do Espírito Santo

A tradicional Celebração Penitencial do Clero Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu na manhã da última quarta-feira (21), na Casa de Encontros “Maria Mãe da Igreja”, em Jerônimo Monteiro (Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora).

Dom Luiz Fernando Lisboa CP, bispo diocesano, na ocasião, uniu-se aos padres diocesanos e religiosos para meditar e fazer um aprofundado exame de consciência, buscando assim, o Sacramento da Reconciliação. Nesta experiência, Lisboa e os presbíteros dividiram-se em duplas para se confessarem uns com os outros.

“A confissão é um momento no qual, por um lado, experimentamos a Graça e Misericórdia de Cristo e, por outro lado, recebemos a missão de testemunhá-las no seio das nossas comunidades”, explicou o pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), padre José Carlos.

A celebração aconteceu durante o ‘Encontro do Presbitério da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim’, reunião periódica entre os sacerdotes atuantes na Igreja particular do sul capixaba.

“Ao longo do ano, os presbíteros sempre se reúnem. Esses encontros são marcados previamente no Calendário Diocesano e, nessas reuniões, os sacerdotes rezam e compartilham momentos de partilha, mas também, realizam seus encaminhamentos e propostas pastorais diocesanas”, disse o vice-representante dos presbíteros, padre Josimar Pirovani Azevedo.

Segundo Josimar: “Nos tempos litúrgicos fortes (Quaresma e Advento) anualmente, os padres diocesanos, religiosos e demais sacerdotes residentes e atuantes na diocese se reúnem com o bispo para celebrar esse momento penitencial”.

“É sempre uma oportunidade bonita de encontro com a Misericórdia de Deus e isso, também, torna-se uma motivação para que todos os fiéis possam procurar o Sacramento da Penitência e, assim, viver a experiência com a Divina Misericórdia e com o abraço amoroso de Deus”, concluiu.