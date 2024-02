Após tempestade, prefeito pede ajuda humanitária em Alegre

Queda de árvores, ruas alagadas e diversas localidades em estado de alerta. Esses são alguns dos estragos provocados pela chuva que caiu no município de Alegre, nesta quinta-feira (1).

De acordo com o prefeito Nirrô Emerick (Progressistas), Café e Celina estão entre os distritos mais afetados pela tempestade. Os ventos fortes e a chuva de granizo danificaram drenos e residências.

O chefe do Poder Executivo municipal ainda relata que algumas famílias também ficaram ilhadas, após uma ponte de madeira se romper na região da Comunidade da Roseira e Assentamento Paraíso.

“A equipe está fazendo o levantamento para informar a Defesa Civil estadual para pedir uma ajuda humanitária”, afirmou o prefeito, que também destacou que já está em contato com o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Equipes da Defesa Civil Municipal e Assistência Social já estão mobilizadas para atender as famílias. A tempestade também deixou estragos no Centro da cidade. Entre os bairros onde foram registrados mais prejuízos estão o Charqueada, Rua Pedro Martins, e Loteamento Luz Marinho.