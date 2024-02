Atílio Vivacqua: para ficar no poder, grupo aposta em nome do PSB

Tendo em vista as eleições municipais que acontecem em outubro deste ano, o grupo do atual prefeito de Atílio Vivacqua, Josemar Basto (PDT), já se prepara para a sucessão municipal na cidade.

E para não deixar a oposição tomar o Poder Executivo, o governo atual decidiu apostar no Helinho Lima, filho do ex-prefeito Hélio Humberto Lima, que já governou a cidade por três mandatos (1983 – 1988 | 1993 – 1996 | 2005 – 2008).

“Minha pré-candidatura saiu do consenso do grupo da administração. Do prefeito Josemar e do governador Casagrande”, afirmou o pré-candidato a prefeito do município.

O consenso quanto ao projeto do PSB é unânime e tem, até mesmo, o apoio do vice-prefeito, Pedro Sampaio, que seria o sucessor natural do processo.

Helinho Lima vai disputar o cargo de chefe do Poder Executivo contra, pelo menos, mais três pré-candidatos, que aparecem entre os principais nomes do pleito eleitoral: Genaldo Carvalho (Republicanos) e Marcos Porto (PRD).

Aumentar o número de prefeitos(as) no Estado do Espírito Santo está entre as metas do PSB em 2024. Além disso, a sigla também visa formar novas lideranças políticas capazes de dar continuidade a gestão do governador Renato Casagrande.