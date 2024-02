Batida entre moto e bicicleta deixa um morto na BR 101 Norte

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou uma pessoa morta na BR 101, na noite desta quarta-feira (07). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi registrada na altura do km 94,7, em Jaguaré, região Norte do Espírito Santo.

A identidade da vítima, que morreu no local do acidente, não foi divulgada pela PRF.

A colisão ocorreu pouco antes das 20h, segundo informações preliminares do Centro de Controle Operacional da concessionária Eco101, que administra a via. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local.