Bruno Resende lembra acordo entre partidos e pede apoio

O encontro do Podemos em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (17), reuniu diversas lideranças do Sul do Espírito Santo, entre eles, o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, Bruno Resende (União).

Apesar de o evento ter tido como foco o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) à prefeitura da cidade, Dr. Bruno fez questão de lembrar do acordo que existe entre ele Allan e Diego Libardi.

“Despido de vaidades e descalço, se preciso for, nós apoiaremos Cachoeiro. O melhor projeto de Cachoeiro. Que se for Diego, estarei ao seu lado, se for Allan Ferreira, estarei ao seu lado, mas se for Bruno Resende, eu quero Podemos e Republicanos na nossa base de construção. E o PRD também Marcinha”, afirmou.

O deputado estadual, que lidera a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado, ainda destacou a importância de resgatar o protagonismo de Cachoeiro na região.

“Cachoeiro voltará a liderar o processo de desenvolvimento da nossa região. E é a responsabilidade dessa cidade, que há muito perdemos essa liderança. E estamos vendo a nossa cidade encolher de tamanho”, explicou.