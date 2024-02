Cachoeiro: bancada do PT traz apoio de Lula a pré-candidatura de Casteglione

Ao que tudo indica, o esforço nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) não será apenas para eleger o prefeito da capital do Espírito Santo, mas também de, pelo menos, mais dois importantes municípios do Estado: a Serra e Cachoeiro de Itapemirim, no na região Sul, onde será realizada uma plenária, no próximo dia 1 de março, para oficializar a pré-candidatura a prefeito do Carlos Casteglione (PT).

Grandes nomes da sigla, que têm influência junto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, são esperados no evento. Entre eles, o senador capixaba Fabiano Contarato (PT), que deve desembarcar na Capital Secreta, trazendo uma mensagem do presidente Lula para os cachoeirenses.

Outros parlamentares como os deputados federais Helder Salomão (PT) e Jack Rocha (PT) e o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Vitória, João Coser (PT) também já confirmaram presença no encontro, que será realizado, a partir das 18h30, na Câmara Municipal de Cachoeiro.

Atualmente Carlos Casteglione é subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Com a desistência do vereador e “ex-pré-candidato a prefeito” da extrema direita Júnior Corrêa (PL) na cidade, o nome de Casteglione, que já comandou o Poder Executivo da Capital Secreta por dois mandatos consecutivos, ganhou força no município.

Já na Serra, a aposta do PT é o ex-vereador e ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT), que também se destaca entre os nomes mais cotados para comandar o Poder Executivo do município.