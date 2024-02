Cachoeiro: empresários discutem apoio a pré-candidatos à Prefeitura

Tendo em vista a troca de comando da Prefeitura de Cachoeiro, o setor empresarial se reuniu, nesta quarta-feira (21), para discutir as pré-candidaturas para prefeito da cidade e qual delas apresenta o melhor projeto para o desenvolvimento do município.

No encontro, além do apoio ao melhor nome para chefiar o Poder Executivo da Capital Secreta, os empresários também reafirmaram que o setor deve seguir unido entorno de um só projeto na cidade, visando o protagonismo do segmento nas eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano.

Até então, o nome que tinha a admiração do setor era do vereador Júnior Corrêa (PL), que desistiu da carreira política para se dedicar ao sacerdócio.

O vereador é filho do empresário e proprietário da empresa de alimentos Cofril, José Carlos Corrêa Cardoso (Zezé da Cofril), que também é vice-presidente do partido Progressista em Cachoeiro.

Além do Zezé da Cofril, também participaram do encontro os empresários Tales Machado, Valdecyr Viguini, Jean Cypriano e Neto Baião.