Cachoeiro: Podemos nega que pedirá saída de filiados ausentes em encontro

Apesar de a ausência do vice-prefeito de Cachoeiro, Cel. Ruy Guedes, do secretário de municipal de Esportes, Ramon Silveira e do vereador Rodrigo Sandi no encontro do Podemos na Capital Secreta ter causado estranheza, o Podemos não pretende tomar nenhuma decisão extrema sem antes consultar os seus correligionários.

“Será analisado internamente pelo partido, não tem decisão nenhuma ainda, vamos conversar com todos, até porque existem ausências justificadas, temos que ouvi-lo, mas estamos analisando toda essa situação internamente no partido”, explicou o presidente do Diretório Municipal da sigla em Cachoeiro, Pablo Lordes.

Ele ainda ressaltou que “a notícia que afirmou que o Podemos afirma que convidará os filiados a sair do partido não partiu do partido…”

Embora não tome nenhuma medida extrema neste primeiro momento, o partido afirma que a ausência das lideranças gerou um certo desconforto.

“Entendo que a ausência dos filiados no evento, que teve a presença das maiores lideranças do Estado do partido, presidente da Assembleia, presidente do Diretório Estadual, 3 deputados estaduais, presidente da Câmara, vereadores, os pré-candidatos a vereadores e prefeito, presença dos partidos aliados, União Brasil, Republicano, PRD e solidariedade, com a finalidade de discutir as eleições, é estranho sim, talvez o projeto desses filiados não estão em convergências com o projeto do Partido Podemos”, ressaltou.