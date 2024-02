Lideranças do Podemos debatem futuro político de Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim receberá neste sábado (17), às 9h, o 1º Encontro Podemos Cachoeiro. O evento tem como propósito debater o cenário político local e planejar estratégias para as eleições em 2024.

Além de discutir planos e metas para o crescimento e desenvolvimento do município, o evento contará com a presença de novos filiados ao Podemos Cachoeiro, bem como pré-candidatos à disputa eleitoral.

LEIA TAMBÉM: Libardi no PL? Pré-candidato a prefeito de Cachoeiro fala sobre rumores

O evento também terá a participação de importantes lideranças políticas do Estado, incluindo o presidente estadual do partido e deputado federal, Gilson Daniel, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, o deputado federal Victor Linhares, o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto, os deputados estaduais e pré-candidatos a prefeito Allan Ferreira e Lucas Scaramussa, entre outros. Grandes lideranças do Espírito Santo já confirmaram presença.

O deputado Allan Ferreira ressaltou a importância desse encontro como o pontapé inicial do projeto político do Podemos para Cachoeiro em 2024, enfatizando a necessidade do diálogo e da união para impulsionar o desenvolvimento da cidade.

“É importante devolver à nossa cidade o destaque que ela merece, com diálogo e união. A participação de grandes lideranças nesse encontro já é um grande resultado, são experientes políticos engajados no mesmo projeto”, destacou.