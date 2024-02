Câmara aumenta número de vagas para vereadores em Itapemirim

A Câmara Municipal de Itapemirim aprovou, nesta quarta-feira (21), a ampliação no número de vereadores de 11 (onze) para 13 (treze).

A proposta, que altera a Lei Orgânica do Município, leva em consideração o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que apontou que a cidade agora conta com 39.832 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e dois) habitantes, e, conforme prevê o art. 29, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal, deve readequar o número de membros do Poder Legislativo.

De acordo com a justificativa, a ampliação no número de cadeiras está fundamentada em requisitos constitucionais e em análise orçamentária e financeira que viabilizam a promoção de maior

representatividade da população na Câmara Municipal de Itapemirim.

“Ademais, é imperativo reconhecer que a dinâmica social, econômica e populacional de Itapemirim

tem se transformado ao longo dos anos, refletindo-se na crescente demanda por serviços públicos

e na necessidade de representatividade política mais efetiva. O aumento do número de

vereadores contribuirá para uma maior pluralidade de vozes no legislativo municipal, possibilitando

uma representação mais ampla e diversificada dos interesses da comunidade”, diz a proposta de emenda à Lei Orgânica.