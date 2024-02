Novas regras eleitorais: palestra orienta eleitores em Cachoeiro

Aconteceu, nesta sexta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, a terceira apresentação do advogado Marcelo Nunes no ciclo de palestras sobre a nova legislação eleitoral, promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Conforme explica o presidente do Poder Legislativo, deputado Marcelo Santos (Podemos), formar cidadãos que conheçam o processo eleitoral para fiscalizar e escolher melhor os seus representantes.

“A participação popular demonstra claramente que o cidadão quer conhecer como funciona o regramento eleitoral, principalmente (para atuar) como fiscal. Não basta apenas a Justiça Eleitoral cumprir o seu papel, se ela tiver o apoiamento de cidadãos conscientes do seu papel no processo eleitoral, e mais ainda, conhecedores do regramento, nós teremos uma eleição mais limpa”, afirmou o presidente.

Redes sociais

Um dos principais assuntos abordados pelo advogado Marcelo Nunes – a regra para o uso das redes sociais por candidatos e eleitores – despertou muito interesse nos participantes. O deputado Allan Ferreira (Podemos), que é do município de Cachoeiro de Itapemirim, comentou sobre o assunto.

“Muita gente me pergunta o que pode ou não ser feito durante a pré-candidatura. É um tema de muita relevância, nós estamos prestes a começar já com as campanhas. Quando você recebe esse nível de informações, você fica mais confortável. Principalmente hoje, com as redes sociais, saber como pode ser usado esse recurso. Pra mim é importante estar aqui e buscar ainda mais conhecimento, nós recebemos uma verdadeira aula”, disse o parlarmentar.

O chefe do Legislativo de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos), agradeceu a iniciativa da Assembleia Legislativa.

“Trazer conhecimento para nós é importantíssimo. Tem até presidente de partido que não sabe como vai funcionar o processo eleitoral. Então estou feliz pelo nosso município estar recebendo esse evento, vai ser útil para partidos, candidatos e assessores saberem como proceder nas eleições de 2024”, avaliou o vereador.