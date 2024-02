Câmara de Cachoeiro abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital para seleção e contratação de estagiários. Ao todo, estão sendo disponibilizadas dezesseis vagas, sendo oito para estudantes de nível superior e oito para estudantes de nível médio.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo foi publicado do Diário Oficial do município desta segunda-feira (5). As inscrições podem ser realizadas no período de 5 a 16 de fevereiro de 2024.

Leia também: Supermercado abre vagas de emprego em Cachoeiro. Veja como participar

Para estudantes de nível superior, as vagas são distribuídas para os seguintes cursos: duas para Ciências Contábeis, três para Direito, duas para Administração e uma para cursos de Licenciatura. Há ainda cinco vagas para estudantes de Ensino Médio básico, e três vagas para Ensino Médio com curso de Informática de, no mínimo 120 horas, em conclusão ou que tenha sido concluído até um ano anterior.

O estágio terá duração máxima de dois anos a partir da data de homologação. Após a realização do processo de seleção, a previsão é de que o estágio comece no dia 05 de março.

Os interessados em participar do processo seletivo devem apresentar o currículo atualizado; uma foto 3×4 (recente e colorida) e declaração da instituição de ensino atestando carga horária cumprida do curso, médias obtidas e frequência às aulas. A documentação deverá ser entregue no departamento de Recursos Humanos da Câmara.

Após análise e classificação conforme pontuação definida pelo edital, na segunda parte do processo seletivo os candidatos passarão por entrevistas. Os critérios de seleção, documentos, forma de entrega e prazos estão disponíveis no edital que pode ser acessado clicando AQUI.

A carga horária é de seis horas diárias para nível superior e cinco horas para nível médio. Os estagiários terão as atribuições de efetuar estudos e pesquisas referentes à sua área de atuação, colaborar para o desempenho das atividades da unidade organizacional, cumprir com as obrigações, deveres e horários e realizar outras tarefas correlatas.

O Valor da Bolsa estágio é de R$ 969,93, mais auxílio-transporte, que varia de acordo com os dias úteis trabalhados do mês. Além disso, os estagiários recebem um tíquete-alimentação no valor de R$ 601,50